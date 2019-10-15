Депутат Бурматов объяснил Европарламенту, кто на самом деле стоит за Гретой Тунберг

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в категорической форме отверг подозрения депутата Европарламента Йорг Мойтен в причастности России к климатическим акция шведской активистки Греты Тунберг. «Политике сегодня» Бурматов напомнил, что Грета, как и любой человек, является проектом исключительно своих родителей: папы и мамы.

«Такая реакция нервная [в мире] на слова девочки, вызвана на мой взгляд тем, что некоторые страны развиваются не в том тренде, про который Грета говорит. Она же говорит простые вещи. Она говорит про экологию, она говорит про зеленый тренд развития экономики, про парниковый эффект, изменение климата и необходимость его сохранить», — заметил Бурматов.

Критика России из уст Греты, как добавил Бурматов, не звучит, поскольку страна следует «тренду», который по душе активистке. Москва ратифицировала Парижское соглашение, Киотский протокол, а ранее Рамочную конвенцию ООН по климату, и сократила объемы выбросов парниковых газов до 70 процентов от уровня 1990 года.

«Россия сегодня выбрасывает парниковых газов в 7 раз меньше, чем Китай. Если мне не изменяет память, в 3 раза меньше, чем США. Существенно меньше, чем Индия, например. У нас спокойно относятся к словам Греты, потому что то, о чем она говорит сегодня в качестве идей, у нас реализуется в качестве государственной политики. Есть указ президента по сокращению объемов выбросов парниковых газов. Сегодня готовится к принятию закон об учете выбросов парниковых газов. У нас это государственная политика уже давно», — подчеркнул парламентарий.

Критикуемый же активисткой мир Запада зачастую только на словах борется за экологию.

«США наоборот вышли из Парижского соглашения. Некоторые страны не могут сократить объемы выбросов этих парниковых газов. И, конечно, она критикует руководство этих государств, — добавил депутат. - В других странах говорят о том, что она им что-то дестабилизирует. Надо слышать всех и обращать внимание на чужую критику. Мы прислушиваемся к мнению всех активистов, в том числе и международных».

Провести расследование финансовой поддержки акций Тунберг Еврокомиссию призвал депутат ЕП Йорг Мойтен. Он считает, что за активисткой стоит Россия.