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12:35   15 Октября 2019
Весь мир

Эрдоган заявил об успехе военной операции на севере Сирии

Эрдоган заявил об успехе военной операции на севере Сирии

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что антитеррористическая операция против курдов из бандформирований на севере Сирии идет успешно. По его словам, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.

На Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку он добавил, что Анкара продолжит операции в Сирии до полного устранения террористической угрозы.

«У нас две цели: устранение террористической угрозы и возвращение беженцев», — подчеркнул Эрдоган.

Напомним, 9 октября армия Турции начала антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдов-радикалов. На севере Сирии боевики Рабочей партии Курдистана убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с САР.

По мнению турецкого лидера, после военной операции сирийские беженцы, которые сейчас находятся в Турции, смогут вернуться домой.

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Автор: Саида Габиева
#сирия #турция #эрдоган

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