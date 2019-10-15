Пресс-служба «Конкорда» ответила на хамский запрос РБК

Пресс-служба компании «Конкорд» ответила журналистам, требующим подробной информации о том, где находился и как проводил время глава компании, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого два дня считали якобы погибшим в результате катастрофы военно-транспортного самолета Ан-72 в Конго.

В ответ на запрос журналиста РБК Владимира Дергачева в пресс-службе ответили:

«Пресс-служба не располагает информацией, о чем Евгений Викторович общается со своими знакомыми. Напоминаем о том, что личные беседы Евгения Викторовича со знакомыми не являются общественно-значимой информацией. Если у вас есть вопросы, просим сформулировать их корректно».

Текст запроса и ответа на него представители компании «Конкорд» разместили на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Утром во вторник, 15 октября, журналисты нашли петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, который, по сообщениям ряда СМИ, якобы находился на военно-транспортном самолете Ан-72, потерпевшем крушение в ДР Конго.

По словам знакомого Пригожина, сам бизнесмен, увидев появившиеся в некоторых Telegram-каналах сообщения о своей гибели, чрезвычайно удивился. Как оказалось, он некоторое время не выходил на связь, так как был занят своими личными делами.

Недавно Евгений Пригожин возглавил попечительский совет медиагруппы «Патриот», в которую вошли ФАН (Федеральное агентство новостей), ИА «Народные новости», ФБК «Экономика Сегодня» и ИА «Политика Сегодня».