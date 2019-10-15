Законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь внесут в Госдуму. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, представители которой занимаются подготовкой законопроекта.

По словам Миронова, частичная отмена моратория на смертную казнь должна касаться террористов и их пособников, а также убийц несовершеннолетних. Как заявил Сергей Миронов, террорист ничем не отличается от детоубийцы, разве что не выдвигает никаких лозунгов и ни к чему не призывает, но и у тех, и у других «ничего человеческого не осталось». По мнению лидера «Справедливой России», пожизненного заключения для таких людей будет мало.

Миронов уточнил, что законопроект внесут в Госдуму на рассмотрение в ближайшее время. Он отметил, что такого законопроекта давно требуют граждане России, а также справедливость и совесть простых людей.

О возможности снятия моратория на смертную казнь заговорили после резонансного убийства девятилетней Лизы Киселевой в Саратове. Девочку задушил 35-летний местный житель Михаил Туватин. Школьница увидела, как мужчина находился в гараже и спросила, является ли он хозяином гаража. Мужчина испугался, что гараж принадлежит семье Лизы, и задушил ее.

Девочку разыскивали двое суток. Туватин во всем сознался на допросе и даже показал следователям место убийства. Отец Михаила Туватина поддержал смертную казнь для сына и в интервью СМИ сказал, что его нужно расстрелять.