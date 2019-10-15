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12:38   15 Октября 2019
Россия

Малькевич призвал МИД РФ не допустить выступления террориста на саммите РФ — Африка

Малькевич призвал МИД РФ не допустить выступления террориста на саммите РФ — Африка

Фонд защиты национальных ценностей опубликовал открытое письмо к заместителю главы министерства иностранных дел России Михаилу Богданову с призывом не допустить выступления террориста на саммите Россия — Африка.

Президент организации, журналист Александр Малькевич напомнил, что на мероприятие должна прибыть делегация из Ливии во главе с премьер-министром республики Файезом Сарраджем. Его будут сопровождать ближайшие соратники — Абдулфатах Барка, Джума Амер и Шабан Хадиа.

Как отметил общественник, последний из перечисленных — Хадиа — был неоднократно замечен в связях с террористическими формирования. К тому же, он занимает должность заместителя секретаря так называемого Правительства национального согласия, которое тесно контактирует с группировками «Исламское государство»*, «Аль-Каида»* и «Братья-мусульмане»* (запрещены в России).

«В связи с этим, нас не может не тревожить тот факт, что такой человек не только примет участие в саммите, но и заявлен как спикер на одной из его сессий», — написал Малькевич.

Малькевич призвал МИД РФ не допустить выступления террориста на саммите РФ — Африка

Помимо этого, глава фонда напомнил о ситуации с сотрудниками организации Максимом Шугалеем и Самером Суэфаном, которые уже почти полгода находятся в ливийской тюрьме без предъявления обвинений и, по сути, стали заложниками. Напомним, что социологи ФЗНЦ проводили в республике исследования общественного мнения. Есть подозрения, что их пытают.

«Прошу Вас дать оценку приведенным в моем обращении фактам, официально потребовать от ливийской делегации вернуть захваченных граждан России, а также рассмотреть вопрос о  недопуске представителей террористических группировок (включая Файеза Сарраджа) для участия в саммите «Россия-Африка», — заключил журналист.

Малькевич призвал МИД РФ не допустить выступления террориста на саммите РФ — Африка

Напомним, что форум Россия — Африка будет проходить в Сочи с 23 по 24 октября. Он призван поддерживать диалог между российскими и африканскими предпринимателями. Деловая программа основана на трех темах: «Развивая экономические связи», «Создавая совместные проекты» и «Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере». 

* «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» — террористические организации, запрещены на территории России. 

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Автор: Анна Манц
#терроризм #форум #ливия #мид рф #богданов #малькевич #фзнц

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