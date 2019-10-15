24 октября в рамках саммита Россия—Африка состоится дискуссия о безопасности. На ней выступит заместитель секретаря ПНС Шабан Хадиа. Этот человек был неоднократно замечен в связях с террористическими группировками и боевиками, сообщает Федеральное агентство новостей.

В докладе Совбеза ООН от 2015 года о ситуации в Ливии имя Хадиа упоминается несколько раз. В нем говорится, что кризис в стране превратился в масштабный вооруженный конфликт, одной из сторон которого являются группировки объединенного оперативного штаба «Фаджр». Ведущей силой организации был «Оперативный штаб революционеров Ливии», который возглавлял Шабан Хадиа.

Члены этой банды нападали на персонал дипломатических представительств разных стран, в частности, похищение сотрудников посольства Египта в 2014 году – их рук дело.

Кроме того, в документе Совбеза ООН говорится, что боевики «Фаджра» сняли видео, на котором они проникли на территорию жилого комплекса при посольстве США в Триполи, вломились в марокканское консульство, а также совершили вылазки против посольства ОАЭ.

Экспертная группа ООН выяснила, что членом того же оперативного штаба, который возглавлял Хадиа, являлся Абдэльрауф Кара, ныне полевой командир группировки RADA, которая незаконно удерживает двух россиян в подконтрольной ей тюрьме «Митига».

Шабан Хадиа является типичным представителем возглавляемого Файезом Сараджем Правительства национального согласия. ПНС, имеющее связи с запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство», «Братья-мусульмане» и «Аль-Каида», всегда занималось терроризмом, похищением и убийствами людей, прикрываясь признанием ООН.