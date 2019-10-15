Основатель Skillaz тайно продал стартап бывшему главе «МегаФона»

Создатель сервиса Skillaz Андрей Крылов продал почти половину своей доли в ООО «Скилаз» бывшему главе «МегаФона» Сергею Солдатенкову. Об этом 15 октября сообщает News.ru.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц Солдатенков владеет 25,01% компании напрямую и 15% — как залогодержатель. По сути, бывший глава «МегаФона» стал крупнейшим акционером сервиса. При этом год назад он вошел в капитал Skillaz миноритарием с 10% — после того, как совет директоров оператора не одобрил инвестиции в стартап.

Отмечается, что с февраля текущего года в совлдадельцах сервиса также числится рекрутер HeadHunter. Известно, что ему принадлежит 25,01% платформы. По данным «Ведомостей», зимняя сделка с рекуртером обошлась в 250 миллионов рублей.

Клиентами Skillaz стали Uber, Сбербанк, «Газпром нефть» и другие. Их помог привлечь Солдатенков. Предположительно, именно поэтому Крылов смог передать ему свою долю. Возможно, Крылову понадобились наличные, а чтобы не подавать плохих сигналов потенциальным инвесторам, он решил не прибегать непосредственно к продаже.

Сервис Skillaz предназначен для поиска кандидатов и их трудоустройства. Платформа работает на базе искусственного интеллекта, снижая время подбора специалистов и оптимизируя расходы на HR. Система занимается поиском подходящих кандидатов через социальные сети, профильные сайты. Она проводит тестовые задания, и если кандидат их проходит, то приглашает на собеседование.