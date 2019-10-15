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12:34   15 Октября 2019
Россия

Получатели «дальневосточного гектара» в Приморье столкнулись с проблемой

Получатели «дальневосточного гектара» в Приморье столкнулись с проблемой

Граждане, которые получили «дальневосточный гектар» в Приморском крае для проектов по развитию туризма, столкнулись с проблемой при использовании земель, сообщил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его словам, администрация Шкотовского района планирует изменить генеральный план Новонежинского сельского поселения, что повлияет на тех, кто уже получил там «дальневосточный гектар» и хотел использовать земли для туристических проектов.

Андрей Кутепов объяснил «Парламентской газете», что в 2017 году в Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края направили коллективные заявления на 40 гектар для предоставления земельных участков в безвозмездное пользование под индивидуальное жилищное строительство с перспективой реализации проекта по использованию участков и для развития сферы туризма.

«Более 80 процентов заявителей планируют переехать на постоянное место жительства. На все участки заключили договоры безвозмездного пользования», — добавил сенатор.

Получатели «дальневосточного гектара» в Приморье столкнулись с проблемой

В реальности возникли сложности, продолжил Кутепов. Дело в том, что на стадии рассмотрения заявлений на предоставление земельных участков в бессрочное пользование, власти не только корректируют правила землепользования и застройки, но и меняют виды разрешенного использования, что в итоге не позволяет использовать участки для намеченных целей.

Например, на полученной земле уже реализуют проект «Лесная школа Вероника», способствующий познанию природы детьми и взрослыми. Земли для проекта специально выбирали в зоне, которая предназначена для рекреационных целей.

Также земли предоставила администрация Шкотовского района под федеральную программу «Дальневосточный гектар». Если сейчас назначение земель поменяют и предусмотрят там природную зону или зону озеленения, тогда появятся серьезные ограничения на хозяйственную деятельность.

Кутепов добавил, что земли выделили, а теперь пытаются забрать их на другие цели. Хотя проект «Лесная школа Вероника уже реализуют с привлечением в район инвестиций, чтобы в перспективе увеличить туристический поток и создать новые рабочие места.

Сенатор, чтобы проект не пострадал, решил направить соответствующий запрос министру экономического развития Максиму Орешкину и министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Александру Козлову.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #приморье #общество #дальневосточный гектар

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