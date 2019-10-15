Тело пропавшей после продажи авто девушки нашли в Екатеринбурге

Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать автомобиль и не вернулась, нашли мертвой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя поискового отряда «Прорыв» Николая Волкова.

«Тело найдено. Пресс-служба ГУ МВД подтвердила», — сообщил собеседник агентства.

В региональных главках МВД и СК информацию пока не комментируют. 27-летняя Ксения Каторгина 10 октября отправилась на встречу с потенциальном покупателем своей машины — Audi Q5.

Родственники забили тревогу и сообщили в полицию 11 октября. В поисках участвовали отряды «Лиза Алерт» и «Прорыв». СК возбудил дело об убийстве.

Автомобиль, который девушка собиралась продать, нашли у перекупщиков.