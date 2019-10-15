Протурецкие силы освободили деревню Халил Юсеф от курдов-террористов

Военные Турции освободили деревню Халил Юсеф от курдов-террористов. Деревня находится в окрестностях Телль-Абъяда.

Турецкая антитеррористическая операция в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что операция направлена против курдов из бандформирований и террористов ИГ (запрещена в РФ), оставшихся на севере САР. Кроме того, военные Турции намерены создать коридор безопасности на границе с Сирией, чтобы после антитеррористической операции сирийские беженцы смогли вернуться домой из Турции.

Вооруженные курдские формирования из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана объединялись с террористами и захватывали сирийские территории, прикрываясь борьбой с ИГ (запрещена в РФ). Радикалы убивали местных жителей, издевались над людьми, а детей заставляли учить свой язык.

Ранее стало известно, что курды-террористы вернули контроль над городом Рас-эль-Айн на севере Сирии.