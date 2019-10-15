Попавшую под санкции США Богачеву задержали в Минске

Россиянку Анну Богачеву, которая в прошлом году попала под американские санкции, задержали в столице Белоруссии. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник.

Как он отметил, ее задержали сотрудники Интерпола по запросу США.

«Позже будет понятно, какую меру пресечения ей изберут. Консульство РФ в курсе, ей оказывают помощь», - добавил собеседник агентства.

США ввели санкции против девушки по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда потратили два года и баснословные средства — порядка 30 миллионов долларов налогов — но так и не нашли доказательств своей выдумке.