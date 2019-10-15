Спецпредставители Японии и Южной Кореи по КНДР встретятся в Сеуле
Специальный представитель министерства иностранных дел Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун встретится с японским коллегой Сигэки Такидзаки в среду, 16 октября, в Сеуле, сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство. Это уже третья встреча спецпредставителей Японии и Южной Кореи по КНДР. Предыдущие раунды переговоров состоялись 8 октября в Вашингтоне и 24 сентября в Нью-Йорке.
Глава департамента Азии и Океании японского министерства иностранных дел Сигэки Такидзаки в среду также встретится с начальником управления по регионам Азии и Тихого океана МИД Южной Кореи Ким Чон Ханом. Стороны обсудят проблемы японско-южнокорейских отношений.
Диалог между Токио и Сеулом ухудшился после введения японской стороной ограничений на экспорт материалов для изготовления электроники. Южная Корея в ответ не продлила договор с Японией по обмену разведывательной информацией (GSOMIA). Сейчас Токио и Сеул ведут переговоры в рамках первого этапа разбирательства во Всемирной торговой организации касательно жалобы Южной Кореи на торговую дискриминацию.
이도훈 한반도평화교섭본부장은 10.8(화) 미국 워싱턴에서 미국 및 일본 북핵수석대표와 한미, 한미일, 한일 협의를 진행하고 최근 북한 관련 동향 및 협력 방안 등에 대해 논의했습니다. pic.twitter.com/jKvr90KnNB— 외교부 (@mofa_kr) 10 октября 2019 г.