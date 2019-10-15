Спецпредставители Японии и Южной Кореи по КНДР встретятся в Сеуле

Специальный представитель министерства иностранных дел Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун встретится с японским коллегой Сигэки Такидзаки в среду, 16 октября, в Сеуле, сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство. Это уже третья встреча спецпредставителей Японии и Южной Кореи по КНДР​​​. Предыдущие раунды переговоров состоялись 8 октября в Вашингтоне и 24 сентября в Нью-Йорке.

Глава департамента Азии и Океании японского министерства иностранных дел Сигэки Такидзаки в среду также встретится с начальником управления по регионам Азии и Тихого океана МИД Южной Кореи Ким Чон Ханом. Стороны обсудят проблемы японско-южнокорейских отношений.

Диалог между Токио и Сеулом ухудшился после введения японской стороной ограничений на экспорт материалов для изготовления электроники. Южная Корея в ответ не продлила договор с Японией по обмену разведывательной информацией (GSOMIA). Сейчас Токио и Сеул ведут переговоры в рамках первого этапа разбирательства во Всемирной торговой организации касательно жалобы Южной Кореи на торговую дискриминацию.