Криминалисты СКР научились распознавать лица преступников под маской. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как сообщили в ведомстве, специалисты по цифровой криминалистике могут выяснить параметры преступника и его лицо, даже если оно находится под маской. Как уточнили следователи, также эксперты могут найти в цифровом пространстве следы, которые преступники пытались уничтожить.

Специалисты СК РФ рассказали, что криминалистам под силу найти улики «даже в грандиозной цифровой корзине», несмотря на то, что преступники пытаются от них избавиться.