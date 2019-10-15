Криминалисты СКР научились распознавать лица преступников под маской
Криминалисты СКР научились распознавать лица преступников под маской. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Как сообщили в ведомстве, специалисты по цифровой криминалистике могут выяснить параметры преступника и его лицо, даже если оно находится под маской. Как уточнили следователи, также эксперты могут найти в цифровом пространстве следы, которые преступники пытались уничтожить.
Специалисты СК РФ рассказали, что криминалистам под силу найти улики «даже в грандиозной цифровой корзине», несмотря на то, что преступники пытаются от них избавиться.
«Техническая оснащенность в совокупности с опытом и знанием криминалистов и экспертов помогают найти даже те следы преступления, которые неосязаемы и не видны человеческому взору», — резюмировали в Следственном комитете РФ.