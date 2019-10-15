Криминалисты СКР научились распознавать лица преступников под маской

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тело пропавшей после продажи авто девушки нашли в Екатеринбурге

Тело пропавшей после продажи авто девушки нашли в Екатеринбурге

 Риски и возможности бизнеса в Африке обсудят на форуме в Сочи 23 октября

Риски и возможности бизнеса в Африке обсудят на форуме в Сочи 23 октября
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Протурецкие силы освободили деревню Халил Юсеф от курдов-террористов

Протурецкие силы освободили деревню Халил Юсеф от курдов-террористов

 ПНС в качестве своего представителя отправит на саммит Россия – Африка ливийского боевика

ПНС в качестве своего представителя отправит на саммит Россия – Африка ливийского боевика
Тело пропавшей после продажи авто девушки нашли в Екатеринбурге

Тело пропавшей после продажи авто девушки нашли в Екатеринбурге

 Риски и возможности бизнеса в Африке обсудят на форуме в Сочи 23 октября

Риски и возможности бизнеса в Африке обсудят на форуме в Сочи 23 октября
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Протурецкие силы освободили деревню Халил Юсеф от курдов-террористов

Протурецкие силы освободили деревню Халил Юсеф от курдов-террористов

 ПНС в качестве своего представителя отправит на саммит Россия – Африка ливийского боевика

ПНС в качестве своего представителя отправит на саммит Россия – Африка ливийского боевика
11:41   15 Октября 2019
Россия

Криминалисты СКР научились распознавать лица преступников под маской

Криминалисты СКР научились распознавать лица преступников под маской

Криминалисты СКР научились распознавать лица преступников под маской. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. 

Как сообщили в ведомстве, специалисты по цифровой криминалистике могут выяснить параметры преступника и его лицо, даже если оно находится под маской. Как уточнили следователи, также эксперты могут найти в цифровом пространстве следы, которые преступники пытались уничтожить. 

Специалисты СК РФ рассказали, что криминалистам под силу найти улики «даже в грандиозной цифровой корзине», несмотря на то, что преступники пытаются от них избавиться. 

«Техническая оснащенность в совокупности с опытом и знанием криминалистов и экспертов помогают найти даже те следы преступления, которые неосязаемы и не видны человеческому взору», — резюмировали в Следственном комитете РФ. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...