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 Риски и возможности бизнеса в Африке обсудят на форуме в Сочи 23 октября

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 ПНС в качестве своего представителя отправит на саммит Россия – Африка ливийского боевика

ПНС в качестве своего представителя отправит на саммит Россия – Африка ливийского боевика
11:49   15 Октября 2019
Россия

Риски и возможности бизнеса в Африке обсудят на форуме в Сочи 23 октября

Риски и возможности бизнеса в Африке обсудят на форуме в Сочи 23 октября

Сессия «Ведение бизнеса в Африке: возможности, условия и риски» состоится 23 октября на российско-африканском форуме в Сочи, сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс» 13 октября.

В публикации отметили, что многие международные корпорации уже работают на континенте и между прослеживается сильная конкуренция.

«Безусловно, сегодня ведение бизнеса здесь — это не только перспективы и возможности, но еще и серьезные риски», — подчеркнули в сообщении.

На сессии с докладами выступят руководитель Торговой палаты Джибути Юссуф Мусса Давале, глава министерства инвестиций и международного сотрудничества Египта Сахар Наср и комиссар по экономическим вопросам Комиссии Африканского союза Виктор Харисон.

«Приглашенные эксперты обсудят некоторые особенности предпринимательской и деловой культуры африканского континента, расскажут о специфике административной среды и конкурентной борьбы», — сообщили в пресс-службе фонда.

Напомним, что форум Россия — Африка будет проходить в Сочи с 23 по 24 октября. Он призван поддерживать диалог между российскими и африканскими предпринимателями. Деловая программа основана на трех темах: «Развивая экономические связи», «Создавая совместные проекты» и «Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере».

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Автор: Анна Манц
#форум #сочи #бизнес #африка #росконгресс

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