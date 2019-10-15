Джабаров заявил, что санкции США против Турции не нанесут никакого урона

Санкции США, введенные против Турции за военную операцию в САР по освобождению границы от курдов из бандформирований, не нанесут Анкаре никакого урона. Такое заявление сделал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, пишет во вторник РИА Новости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ, согласно которому против Анкары вводится режим санкций из-за ситуации на северо-востоке Сирии. Президент США описал широкий круг будущих санкций, но пока в списке числятся министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих ведомств — Хулуси Акар и Фатих Донмез, и заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу. Кроме этого, Трамп заявил о приостановке с Анкарой переговоров по торговому соглашению.

«Реальной угрозы Турции от этих санкций не будет, никакого урона они ей не нанесут. Цель этих санкций — лишь успокоить общественное мнение в США и не более того», — считает Джабаров.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о старте антитеррористической операции «Источник мира», направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и членов запрещенного в РФ «Исламского государства». Анкара планирует освободить от террористов зону вдоль турецко-сирийской границы глубиной 30 километров, а также стратегическую трассу М4.

Под предлогом освобождения территории Сирии от террористов ИГ бандформирования оккупировали северо-восток САР. Они притесняют местное население, навязывая детям свой язык. Если САА и ВКС РФ ведут настоящую борьбу с террористами, то курдские боевики стараются с ними договориться за высокие посты в своих рядах.