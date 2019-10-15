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11:36   15 Октября 2019
Весь мир

Китай нарастит закупки американской сельхозпродукции

Китай нарастит закупки американской сельхозпродукции

Пекин на фоне недавно завершившихся торговых переговоров с Вашингтоном намерен нарастить закупки американской сельскохозяйственной продукции, заявил во вторник, 15 октября, официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан. По его словам, китайские бизнесмены,  исходя из потребностей внутреннего рынка и в соответствии с рыночными принципами, закупали американские сельскохозяйственные товары.

«В 2019 году они закупили 20 миллионов тонн соевых бобов, 700 тысяч тонн свинины, 700 тысяч тонн сорго, 230 тысяч тонн пшеницы и 320 тысяч тонн хлопка», — добавил официальный представитель МИД КНР.

Очередной раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином завершился в минувшие четверг и пятницу. Администрация США не введет пошлины на китайские товары. Американский лидер Дональд Трамп сказал, что первую часть сделки Вашингтона с Пекином можно подписать на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #китай #закупки #сельхозпродукция

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