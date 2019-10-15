Китай нарастит закупки американской сельхозпродукции
Пекин на фоне недавно завершившихся торговых переговоров с Вашингтоном намерен нарастить закупки американской сельскохозяйственной продукции, заявил во вторник, 15 октября, официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан. По его словам, китайские бизнесмены, исходя из потребностей внутреннего рынка и в соответствии с рыночными принципами, закупали американские сельскохозяйственные товары.
«В 2019 году они закупили 20 миллионов тонн соевых бобов, 700 тысяч тонн свинины, 700 тысяч тонн сорго, 230 тысяч тонн пшеницы и 320 тысяч тонн хлопка», — добавил официальный представитель МИД КНР.
Очередной раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином завершился в минувшие четверг и пятницу. Администрация США не введет пошлины на китайские товары. Американский лидер Дональд Трамп сказал, что первую часть сделки Вашингтона с Пекином можно подписать на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили.
One of the great things about the China Deal is the fact that, for various reasons, we do not have to go through the very long and politically complex Congressional Approval Process. When the deal is fully negotiated, I sign it myself on behalf of our Country. Fast and Clean!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 октября 2019 г.