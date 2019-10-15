Церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым проходит в Мытищах. Прощание идет в ритуальном зале, около гроба выставили почетный караул.

В зале находятся друзья и родные легендарного космонавта. С ним пришли проститься как представители Роскосмоса, члены отряда космонавтов, так и простые россияне. На церемонии прощания присутствует первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, единственный оставшийся в живых космонавт из первого отряда космонавтов Борис Волынов, а также астронавт из США Томас Стаффорд, который подружился с Алексеем Леоновым во время миссии «Союз-Аполлон», передает РИА Новости.

Алексея Леонова похоронят на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, там же находятся могилы космонавтов Виктора Горбатко и Алексея Губарева.

Первый космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов умер в минувшую пятницу, 11 октября, ему было 85 лет. Известно, что он долгое время болел.