Курды-боевики нанесли ракетный удар по турецкому Мардину

Военнизированные отряды курдов атаковали город Мардин — один из ключевых населенных пунктов Турецкого Курдистана. Об этом сообщил источник в Twitter во вторник, 15 октября.

Аккаунт TRT World разместил информацию о нападении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK) на Мардин. По словам местных жителей, 11 октября курдские бандформирования нанесли ракетные удары по их домам. Жертвами обстрела города у границы Сирии стали восемь мирных жителей, говорится в сообщении.

Residents of Turkey’s Kurdish-majority city of Mardin recall the moment rocket attacks by YPG/PKK terrorists hit their homes on October 11. Eight civilians were killed in the attacks on the town near the Syrian border pic.twitter.com/HXWvQR00Dw — TRT World (@trtworld) 15 октября 2019 г.

Атака на Мардин показывает, что террористы не брезгуют жертвовать жизнями соотечественников ради собственных целей.

9 октября армия Турции начала антитеррористическую операцию против курдов-радикалов. На севере Сирии боевики Рабочей партии Курдистана убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас Анкара хочет также создать зону безопасности на границе с САР.

По мнению турецкого лидера Тайипа Эрдогана, после военной операции сирийские беженцы, которые сейчас находятся в Турции, смогут вернуться домой.