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Протурецкие силы освободили деревню Халил Юсеф от курдов-террористов

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11:32   15 Октября 2019
Весь мир

Курды-боевики нанесли ракетный удар по турецкому Мардину

Курды-боевики нанесли ракетный удар по турецкому Мардину

Военнизированные отряды курдов атаковали город Мардин — один из ключевых населенных пунктов Турецкого Курдистана. Об этом сообщил источник в Twitter во вторник, 15 октября.

Аккаунт TRT World разместил информацию о нападении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK) на Мардин. По словам местных жителей, 11 октября курдские бандформирования нанесли ракетные удары по их домам. Жертвами обстрела города у границы Сирии стали восемь мирных жителей, говорится в сообщении.

Атака на Мардин показывает, что террористы не брезгуют жертвовать жизнями соотечественников ради собственных целей.

9 октября армия Турции начала антитеррористическую операцию против курдов-радикалов. На севере Сирии боевики Рабочей партии Курдистана убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас Анкара хочет также создать зону безопасности на границе с САР.

По мнению турецкого лидера Тайипа Эрдогана, после военной операции сирийские беженцы, которые сейчас находятся в Турции, смогут вернуться домой.

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Автор: Саида Габиева
#сирия #турция

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