Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Якутии

Пассажирский самолет Ан-24, принадлежащий компании «Полярные авиалинии», выполнявший рейс Якутск-Сыктывкар, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за падения давления масла в двигателе.

Об инциденте во вторник сообщает агентство «Интерфакс»:

«На 21-й минуте полета было обнаружено падение давления масла в левом двигателе, командиром воздушного судна принято решение о возврате в аэродром вылета», - приводит агентство заявление компании.

Как отмечается, самолет благополучно совершил посадку с выключенным двигателем. На борту воздушного судна находилось 30 пассажиров, в том числе пятеро детей, никто из них не пострадал.

Все пассажиры будут отправлены в место назначение резервным самолетом.