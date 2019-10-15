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11:28   15 Октября 2019
Россия

Космонавтам на МКС разрешили пользоваться сломанной беговой дорожкой

Космонавтам на МКС разрешили пользоваться сломанной беговой дорожкой

Космонавтам на МКС разрешили пользоваться беговой дорожкой, несмотря на поврежденное полотно. По словам специалистов подмосковного Центра управления полетами, тренажер с подобными повреждениями уже использовали.

Накануне, 14 октября, российский космонавт Александр Скворцов сообщил, что бегать на дорожке нельзя, так как на ней порвалось полотно. На МКС есть две беговые дорожки: российская БД-2, установленная в модуле «Звезда», и американская T2, находящаяся в модуле Tranquility. 

Российский тренажер был доставлен на станцию в 2013 году. За это время на ней порвалось полотно, которое на тот момент было уже за гарантией, и то только потому, что космонавт Елена Серова занималась в кроссовках с пластмассовыми шипами.

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Автор: Виктория Разумовская
#роскосмос #мкс #космонавты

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