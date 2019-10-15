Космонавтам на МКС разрешили пользоваться сломанной беговой дорожкой

Космонавтам на МКС разрешили пользоваться беговой дорожкой, несмотря на поврежденное полотно. По словам специалистов подмосковного Центра управления полетами, тренажер с подобными повреждениями уже использовали.

Накануне, 14 октября, российский космонавт Александр Скворцов сообщил, что бегать на дорожке нельзя, так как на ней порвалось полотно. На МКС есть две беговые дорожки: российская БД-2, установленная в модуле «Звезда», и американская T2, находящаяся в модуле Tranquility.

Российский тренажер был доставлен на станцию в 2013 году. За это время на ней порвалось полотно, которое на тот момент было уже за гарантией, и то только потому, что космонавт Елена Серова занималась в кроссовках с пластмассовыми шипами.