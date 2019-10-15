Супружеская пара спасла на кладбище пролежавшего под землей три дня младенца

Супружеская пара спасла в Индии заживо закопанного в глиняном горшке младенца. Случай произошел в Индии, штат Уттар-Прадеш Хитеш Кумар Сирохи. Об этом 15 октября сообщает NDTV.

Как сообщает СМИ, торговец Хитеш Кумар вместе со своей женой Вайшали пришел на кладбище, чтобы похоронить маленькую дочь, которая умерла сразу после рождения. Копавшие яму рабочие наткнулись на глиняный горшок, который находился под землей на глубине около метра. Там оказался младенец, подававший признаки жизни.

Мужчина сразу же попытался накормить ребенка молоком, пытаясь использовать вату, а затем вызвал медиков.

Малышку доставили в больницу. По словам врачей, состояние ребенка улучшилось. Медики также сказали, что это настоящее чудо, ведь девочка пролежала под землей не менее трех дней.

«В настоящее время она находится в состоянии гипотермии и на постоянной кислородной поддержке. В ее легкие попала инфекция», — передает издание слова врача.

Полиция начала расследование, чтобы установить личности родителей, закопавших заживо девочку.

Пара, обнаружившая малышку, решила ее усыновить, когда она окончательно выздоровеет. Сейчас ребенку предоставляют все возможные способы лечения.