Десять процентов российских школ не имеют залов для занятий физкультурой. Об этом сообщила представитель министерства просвещения РФ Жанна Садовникова со ссылкой на исследование Росстата.

По словам Садовниковой, в четырех с половиной тысячах российских школ, что составляет десять процентов от их общего количества, нет спортивных залов. Выступая на форуме на тему общественного здоровья, Садовникова заявила, что над этим вопросом нужно серьезно работать. По мнению представителя Минпросвещения, уроки физкультуры должны быть организованы в каждой российской школе.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил российские регионы приготовиться к серьезному увеличению числа школьников.