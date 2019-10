Россия готова построить исследовательский реактор в Чили

РФ готова построить в Чили исследовательский реактор, но решение остается за латиноамериканскими партнерами, сообщил во вторник, 15 октября, глава «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов. По его словам, также Москва готова предложить Сантьяго ряд технологий в части радиационной обработки различных объектов и проекты в медицине, передает РИА Новости.

Русатом Оверсиз и Министерство энергетики Филиппин договорились провести предварительное технико-экономическое обоснование сооружения АЭС малой мощности на территории республики / Russia and the Republic of Philippines agreed to collaborate in the area of small modular reactors pic.twitter.com/NLkyLZFnrG