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11:15   15 Октября 2019
Россия

Россия готова построить исследовательский реактор в Чили

Россия готова построить исследовательский реактор в Чили

РФ готова построить в Чили исследовательский реактор, но решение остается за латиноамериканскими партнерами, сообщил во вторник, 15 октября, глава «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов. По его словам, также Москва готова предложить Сантьяго ряд технологий в части радиационной обработки различных объектов и проекты в медицине, передает РИА Новости.

Ранее страны договорились сотрудничать в сфере мирного использования атомной энергии​​​. Стороны заключили меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, речь идет как о реконструкции исследовательских реакторов Чили, так и о постройке научного центра.

Пакерманов добавил, что «Русатом Оверсиз» готов поделиться с чилийскими партнерами технологиями и медицинскими проектами, а также российским опытом в части работы с исследовательскими реакторами.

«Мы можем предложить и сам исследовательский реактор, но пока детальной проработки проекта нет. Мы находимся на начальной стадии партнерских отношений», — резюмировал глава «Русатом Оверсиз».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #росатом #чили #реактор

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