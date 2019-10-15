Россия готова построить исследовательский реактор в Чили
РФ готова построить в Чили исследовательский реактор, но решение остается за латиноамериканскими партнерами, сообщил во вторник, 15 октября, глава «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов. По его словам, также Москва готова предложить Сантьяго ряд технологий в части радиационной обработки различных объектов и проекты в медицине, передает РИА Новости.
Ранее страны договорились сотрудничать в сфере мирного использования атомной энергии. Стороны заключили меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, речь идет как о реконструкции исследовательских реакторов Чили, так и о постройке научного центра.
Пакерманов добавил, что «Русатом Оверсиз» готов поделиться с чилийскими партнерами технологиями и медицинскими проектами, а также российским опытом в части работы с исследовательскими реакторами.
«Мы можем предложить и сам исследовательский реактор, но пока детальной проработки проекта нет. Мы находимся на начальной стадии партнерских отношений», — резюмировал глава «Русатом Оверсиз».
Русатом Оверсиз и Министерство энергетики Филиппин договорились провести предварительное технико-экономическое обоснование сооружения АЭС малой мощности на территории республики / Russia and the Republic of Philippines agreed to collaborate in the area of small modular reactors pic.twitter.com/NLkyLZFnrG— Росатом (@rosatom) 5 октября 2019 г.