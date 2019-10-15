МИД Катара поддержал Анкару в борьбе с совершившими преступления против Турции курдами

Глава катарского министерства иностранных дел Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани на Глобальном саммите по безопасности прокомментировал турецкую операцию в Сирии «Источник мира» против военизированных отрядов курдов.

«Операция Турции на северо-востоке Сирии не является попыткой захватить сирийские территории, она направлена против курдских боевиков, совершавших преступления против Турции, чему есть доказательства», — сказал он.

Вместе с тем, министр подчеркнул, что никто не собирается выгонять мирных курдов из региона. Этническая группа, в частности проживающая на территории Ирака, является другом Катара. Дипломат напомнил, что премьер Курдского автономного региона Ирака Марсур Барзани — это сильный лидер, который поддерживает отношения с Анкарой.

«Но не надо закрывать глаза и игнорировать свидетельства о курдских преступниках, которые совершили преступления против Турции. Нужно также попытаться понять Турцию, а не только курдов», — подытожил аль-Тани.

9 октября Турция объявила о старте военной операции антитеррористического характера «Источник мира». Как отмечал глава страны Тайип Эрдоган, она направлена против запрещенной в его государстве Рабочей партии Курдистана и членов террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Анкара намерена освободить от боевиков зону вдоль турецко-сирийской границы глубиной 30 километров, а также части стратегической трассы М4.

Бандформирования курдов под предлогом освобождения территорий Сирии от ИГ* попросту оккупировали северо-восток арабской республики. Они не гнушатся дискриминировать местное население, а детям и вовсе навязывают свой язык. В отличие от САА и ВКС РФ, которые действительно борются с террористами, курдские боевики стараются договориться с ними, предлагая высокие посты в своих рядах.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.