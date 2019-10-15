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Протурецкие силы освободили деревню Халил Юсеф от курдов-террористов

Протурецкие силы освободили деревню Халил Юсеф от курдов-террористов

 ПНС в качестве своего представителя отправит на саммит Россия – Африка ливийского боевика

ПНС в качестве своего представителя отправит на саммит Россия – Африка ливийского боевика
11:09   15 Октября 2019
Весь мир

Курды из бандформирований вернули контроль над городом Рас-аль-Айн на севере Сирии

Курды из бандформирований вернули контроль над городом Рас-аль-Айн на севере Сирии

Отряды курдских «Сил народной самообороны» (СНС)  восстановили контроль над пограничным городом Рас-аль-Айн на севере Сирии в результате контратаки. Населенный пункт у террористов ранее отбили турецкие войска и их союзники.

Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас» во вторник, 15 октября. По его данным, в окрестностях города ожесточенно сражаются курдские боевики и формирования сирийской вооруженной оппозиции, которые участвуют в операции «Источник мира» на стороне Анкары.

Отряды СНС штурмуют соседний город Телль-Халаф, который находится в руках боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА). Сведения о столкновениях поступили также из пограничного города Кобани на восточном берегу Евфрата.

9 октября армия Турции начала антитеррористическую операцию против радикальных курдов и террористов. На севере Сирии боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана убивали местных жителей под предлогом зачистки территории от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас армия Турции хочет также создать зону безопасности на границе с Сирией.

Курдские боевики вернули контроль над городом Рас-эль-Айн на севере Сирии

По мнению турецкого лидера Тайипа Эрдогана, после военной операции сирийские беженцы, которые сейчас находятся в Турции, смогут вернуться домой.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #турция #курды

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