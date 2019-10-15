Курдские боевики вернули контроль над городом Рас-эль-Айн на севере Сирии

Отряды курдских «Сил народной самообороны» (СНС) восстановили контроль над пограничным городом Рас-аль-Айн на севере Сирии в результате контратаки. Населенный пункт у террористов ранее отбили турецкие войска и их союзники.

Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас» во вторник, 15 октября. По его данным, в окрестностях города ожесточенно сражаются курдские боевики и формирования сирийской вооруженной оппозиции, которые участвуют в операции «Источник мира» на стороне Анкары.

Отряды СНС штурмуют соседний город Телль-Халаф, который находится в руках боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА). Сведения о столкновениях поступили также из пограничного города Кобани на восточном берегу Евфрата.

9 октября армия Турции начала антитеррористическую операцию против радикальных курдов и террористов. На севере Сирии боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана убивали местных жителей под предлогом зачистки территории от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас армия Турции хочет также создать зону безопасности на границе с Сирией.

По мнению турецкого лидера Тайипа Эрдогана, после военной операции сирийские беженцы, которые сейчас находятся в Турции, смогут вернуться домой.