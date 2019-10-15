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10:47   15 Октября 2019
Весь мир

Трамп раскритиковал американский телеканал ABC за фейк о Сирии

Трамп раскритиковал американский телеканал ABC за фейк о Сирии

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американский телеканал ABC за фейк о Сирии. Как написал американский лидер в Twitter, вещательная корпорация попала в большой скандал о фейковой информации про антитеррористическую операцию Турции против курдов из бандформирований.

По словам Трампа, дезинформация со стороны телеканала — это «настоящий позор». 

Зрители телеканала ABC увидели сюжет о том, что сейчас в Сирии ведется антитеррористическая операция «Источник мира» со стороны турецких военных. На экране людям показали кадры боевых действий, снятые в 2017 году на военном полигоне США. В телесюжете канал рассказывал о том, что на кадрах видна атака армии Турции по курдским радикалам, хотя по факту это была старая видеозапись под названием «Бойня в Сирии». 

Ранее президент США Дональд Трамп ввел санкции против Турции за проведение военной операции в Сирии. Таким образом американский лидер хочет прекратить действия Турции против курдских террористов, сообщили в Вашингтоне.

Трамп раскритиковал американский телеканал ABC за фейк о Сирии

9 октября военные Турции начали проведение антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. Операция направлена против вооруженных курдских формирований из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, которые объединились с террористами ИГ (запрещена в РФ) и, прикрываясь борьбой с ними, занимали захваченные в Сирии территории.

Курдские радикалы убивали мирных жителей под предлогом борьбы с террористами, избивали и издевались над людьми, притесняли местных и устанавливали для них свои порядки, а детей заставляли учиться на курдском языке. Антитеррористическая операция Турции направлена также на создание безопасной зоны на границе с Сирией.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #политика #трамп #весь мир

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