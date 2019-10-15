Россияне стали лучше относиться к Украине после избрания Зеленского

Жители России и Украины стали лучше относиться друг к другу после избрания Владимира Зеленского президентом. О хорошем отношении к украинцам сообщили 56% опрошенных россиян, такого же мнения о гражданах РФ придерживаются 54% респондентов из Украины. Это максимальный показатель с апреля 2014 года.

Таковы данные совместного исследования «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС). С февраля по сентябрь число хорошо относящихся россиян к Украине выросло в полтора раза (их доля увеличилась с 34% до 56%). Негативно друг к другу относятся 31% россиян и 35% украинцев. При этом 13% граждан РФ и 12% украинцев затрудняются оценить отношение к соседу.

Большинство жителей России и Украины (54% и 49% соответственно) выступают за открытые границы, а также отсутствие визового и таможенного режима между странами. Противоположного мнения придерживаются 23% опрошенных в России и 41% участников опроса на Украине.

По данным социологов, такие результаты связаны с новым украинским президентом и теми шагами, которые новое руководство делает для улучшения двусторонних отношений. Эксперты положительно оценивают результаты исследования.

«Левада-центр» проводил опрос в РФ с 26 сентября по 2 октября. В исследовании участвовали 1601 человек старше 18 лет из 137 населенных пунктов, расположенных в 50 регионах страны. КМИС проводил опрос на Украине с 6 по 16 сентября среди 2035 респондентов.