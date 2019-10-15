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11:03   15 Октября 2019
Россия

Учения Росгвардии начались в России

Учения Росгвардии начались в России

Оперативно-тактические учения Росгвардии стартовали во вторник, 15 октября, в России. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, отметив, что маневры продлятся до 18 октября, а руководить ими будет глава Росгвардии Виктор Золотов.

Учения завершат комплекс оперативной и боевой подготовки войск национальной гвардии в этом году.

В ходе учений будет проведена проверка готовности органов управления округов к руководству группировками войск, будет оттачиваться взаимодействие штабов во время выполнения поставленных задач. Кроме того, росгвардейцы потренируются в обеспечении общественной и государственной безопасности.

В основном учения пройдут на полигонах в границах ответственности всех округов войск национальной гвардии. 

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Автор: Виктория Разумовская
#учения #росгвардия #золотов

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