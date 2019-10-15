Южная Корея попросила у России поддержки в деле ядерного разоружения КНДР

Спикер южнокорейского парламента Мун Хи Сан, встретившись в понедельник в Белграде со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, обратился к ней за помощью в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом во вторник утром сообщается на сайте Национального собрания Южной Кореи.

«После завершения процесса ядерного разоружения КНДР можно будет приступить к объединению сетей железных дорог Южной Кореи, КНДР и России, а также развитию инфраструктуры Северного морского пути и прокладке газопровода через Сибирь», - заявил Мун Хи Сан, в частности.

При этом он обратился к Валентине Матвиенко с просьбой донести до представителей Северной Кореи всю важность данного аспекта.

В ответ, как сообщается в пресс-релизе Нацсобрания, спикер Совфеда высказалась за дальнейшее углубление трехстороннего сотрудничества Пхеньяна, Сеула и Москвы.

Ранее, как сообщалось, Валентина Матвиенко обсудила с Мун Хи Саном возможность визита в Республику Корея президента России Владимира Путина.