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Жители Японии просят о помощи, рисуя на земле надписи после тайфуна
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 Жители Японии просят о помощи, рисуя на земле надписи после тайфуна

Жители Японии просят о помощи, рисуя на земле надписи после тайфуна
10:17   15 Октября 2019
Весь мир

Жители Японии просят о помощи, рисуя на земле надписи после тайфуна

Жители Японии просят о помощи, рисуя на земле надписи после тайфуна

Жители Японии просят о помощи после тайфуна. Жители поселка Марумори написали на земле иероглифы «вода» и «продукты», чтобы спасателям на вертолетах сверху было видны надписи.

Как пишут местные СМИ, рядом с домом лежит грузовик и машина, утопленные в иле. Жители поселка Марумори сильнее остальных пострадали в результате тайфуна Хагабис. За двое суток в Японии выпало более 600 метров осадков, нет электричества и питьевой воды, а также телефонной связи и интернета. Спасатели подплывают к домам на лодках. Пока масштабы катастрофы до сих пор не оценены, так как среди затопленных участков находится практически весь поселок и его администрация.

Жители Японии просят о помощи, рисуя на земле надписи после тайфуна

Ранее СМИ сообщали о гибели 66 человек, пострадали 212 местных жителей, а 15 человек пропали. На месте работают более ста тысяч спасателей, пожарных и полицейских. На 47 реках Японии разрушены дамбы, паводки случились на 161 реке.

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Автор: Ольга Воскресенская
#япония #чп #весь мир #тайфун

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