Специалисты МЧС рассказали, как выжить в ДТП

Эксперты МЧС составили памятку, как выжить во время ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 15 октября.

Если во время поездки на автомобиле возникла опасность столкновения со встречной машиной, надо сделать все возможное, чтобы избежать лобового удара. Следует учесть, что столкновение правым или левым крылом с неподвижным предметом серьезнее, чем удар бампером.

При неизбежности удара, в первую очередь, нужно защитить голову. При небольшой скорости — вдавить спину в сиденье и упереться руками в руль. Если скорость выше 60 километров в час, а ремень безопасности не пристегнут, нужно прижаться грудью к рулевой колонке. Сидящим впереди пассажирам нужно закрыть голову руками, упасть на бок и остаться на сидении.

Тем, кто находится сзади, специалисты рекомендуют упасть на пол. Ребенка лучше накрыть собой.

МЧС рекомендует после аварии немедленно покинуть транспортное средство и отойти подальше из-за риска взрыва. Покинув авто, надо вызвать спасателей.