СК арестовал счета ФБК, на которые поступали деньги из-за рубежа

Сотрудники Следственного комитета России обыскивают офисы так называемого ФБК Алексея Навального в 30 субъектах России, сообщили в ведомстве 15 октября. Также оперативники уделили внимание квартирам его сотрудников.

«Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования», — добавили в пресс-службе следкома.

Отмечается, что мероприятия проходят в рамках уголовного дела об отмывании денег, за счет которых финансировалась организация блогера.

Кроме этого, следователи арестовали счета «Фонда борьбы с коррупцией», на которые поступали средства из-за границы. Отмечается, что из-за заграничных вливаний компанию внесли в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Ряд работников также вызвали на допрос.

Уголовное дело было возбуждено еще 3 августа. По версии следствия, сотрудники ФБК в период с 2016 по 2018 год получили порядка пяти миллионов рублей в иностранной валюте, которые были добыты преступным путем. Что примечательно, обналиченные с биткоин-кошельков средства отмывали через фонд «Пятое время года», который принадлежит Леониду Волкову. Мужчина в 2018 году возглавлял предвыборный штаб Навального, а также является его правой рукой.

8 августа по офисам ФБК прошла первая волна обысков, под нее также попали и работники компании. Тогда же в рамках уголовного дела заблокировали счета. В сентябре в ряде городов также состоялись сыскные мероприятия, не обошли стороной и Волкова. Спустя два дня после обысков филиалов организации, которые прошли по всей стране, Навальный снял с биткоин-кошелька более семи миллионов рублей и улетел в США.