Жители России выбрали самые скучные профессии на портале по поиску работы Superjob, сообщила «Российская газета» 15 октября.

На первом месте с результатом в 13 процентов оказалась профессия охранника, причем больше всех за это голосовали мужчины. Серебром «наградили» труд бухгалтера — здесь уже высказалось больше женщин. Восемь процентов респондентов указали, что нелюбимая и неинтересная профессия априори будет навевать тоску.

Также в список вошли продавец, сторож, уборщик, библиотекарь, вахтер, архивариус, водитель, грузчик, консьерж, менеджер, программист, оператор call-центра и даже депутат. К тому же, респонденты называли скучной любую сидячую и офисную работу.

Стоит отметить, что женщины чаще мужчин придерживаются мнения о том, что не бывает скучных профессий — 15 процентов против 11. Примечательно, что результаты опроса этого года практически не изменились с 2013 года. За этот период лишь вдое увеличилось число людей, не верящих в существование скучных профессий.