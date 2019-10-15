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10:51   15 Октября 2019
Россия

Россияне назвали профессию охранника наискучнейшей

Россияне назвали профессию охранника наискучнейшей

Жители России выбрали самые скучные профессии на портале по поиску работы Superjob, сообщила «Российская газета» 15 октября.

На первом месте с результатом в 13 процентов оказалась профессия охранника, причем больше всех за это голосовали мужчины. Серебром «наградили» труд бухгалтера — здесь уже высказалось больше женщин. Восемь процентов респондентов указали, что нелюбимая и неинтересная профессия априори будет навевать тоску.

Также в список вошли продавец, сторож, уборщик, библиотекарь, вахтер, архивариус, водитель, грузчик, консьерж, менеджер, программист, оператор call-центра и даже депутат. К тому же, респонденты называли скучной любую сидячую и офисную работу.

Стоит отметить, что женщины чаще мужчин придерживаются мнения о том, что не бывает скучных профессий — 15 процентов против 11. Примечательно, что результаты опроса этого года практически не изменились с 2013 года. За этот период лишь вдое увеличилось число людей, не верящих в существование скучных профессий.

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Автор: Анна Манц
#рейтинг #профессия

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