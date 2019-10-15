Москва заявила о недопустимости столкновений военных Турции и Сирии на севере САР. Как заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, ведомство рассчитывает, что во время антитеррористической операции против радикальных курдов такого не произойдет.

По словам Богданова, МИД России надеется, что на севере Сирии не произойдет никаких столкновений между военными САР и Турции. Как считает заместитель министра иностранных дел РФ, стороны наоборот идут на контакты для выработки подходов в соответствии с нормами и принципами международного права и учетом интересов сторон, которые полагаются по закону.

Ранее сообщалось, что армия Сирии встретилась с бронеавтомобилями войск США, которые покидали территорию САР, так как военные Турции ведут на севере страны антитеррористическую операцию «Источник мира». Минобороны Турции сообщило о ликвидации почти 600 террористов на севере САР. Военная операция направлена против радикальных курдов из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, а также против террористов ИГ (запрещена в РФ).

Члены курдских вооруженных формирований, прикрываясь борьбой с террористами, договаривались с ними и занимали захваченные территории, а затем устанавливали для местных жителей свои порядки, притесняли их, заставляли детей учиться на курдском языке. Кроме того, курдские радикалы убивали мирных людей под предлогом борьбы с террористами.