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10:13   15 Октября 2019
Весь мир

Террористы ИГ* напали на охрану лагеря Айн-Исса в сирийской Ракке

Террористы ИГ* напали на охрану лагеря Айн-Исса в сирийской Ракке

Федеральное агентство новостей (ФАН), ссылаясь на курдское агентство ANHA, сообщает, что в ночь на вторник в лагере Айн-Исса в сирийской провинции Ракка, где содержатся боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ* с членами их семей, террористы атаковали охранников – бойцов курдских «Демократических сил Сирии» (SDF).

Ранее сообщалось, что более 850 террористов ИГ* и их родственников сбежали из лагеря поблизости от города Айн-Исса.

Сирийская арабская армия (САА) подтверждает, что правительственные силы заняли позиции на авиабазе «Ат-Табка», которая расположена на юге провинции Ракка.

Также ФАН сообщает о продолжении ожесточенных столкновений в северных районах сирийских провинций Ракка и Хасака между турецкой армией, проводящей военную антитеррористическую операцию «Источник мира», и курдскими бандформированиями. Как отмечается, в настоящее время схватка идет за ключевые города на турецко-сирийской границе.

В частности, отмечается, что протурецкие формирования выбили курдов из расположенного поблизости от Рас аль-Айна города Аль-Мадаин, а бойцы воюющей на стороне Турции «Сирийской национальной армии» (СНА) смогли выбить курдов из исторического центра Рас аль-Айна.

В то же время, согласно сообщениям источников, связанных с SDF, курдским боевикам удалось в ходе ожесточенных столкновений с протурецкими отрядами вернуть себе контроль над промышленным районом Рас аль-Айна.

* - Террористы ИГ* напали на охрану лагеря Айн-Исса в сирийской Ракке

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Автор: Александр Люблинский
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