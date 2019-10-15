Сеть полигонов для тестирования дронов создадут в России

Сеть специальных площадок, на которых будут тестировать дроны появится в стране до 2022 года. На эти цели потребуется порядка 570 миллионов рублей. Об этом сообщил соруководитель рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы Сергей Жуков.

Минпромторг рассчитывает, что в России будет организована сеть экспериментально-цифровых полигонов для проведения реальных и виртуальных летно-конструкторских и сертификационных испытаний, пишет РИА Новости. На площадках специалисты будут проверять сам беспилотник, а также его винты, двигатель, назаменые станции управления.

Благодаря полигонам удастся наладить выдачу разрешений для дронов массой более 30 килограммов. Такие машины можно будет использовать в промышленности и сельском хозяйстве.

Подобные полигоны появятся на аэродромах Орловка в Тверской области, Ульяновск-Восточный в Ульяновской области, Алферьево в Подмосковье и Киржач во Владимирской области.