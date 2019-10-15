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9:31   15 Октября 2019
Медиа

Видео с места обрушения жилого дома в Приморье появилось в Сети

Видео с места обрушения жилого дома в Приморье появилось в Сети

Видео с места обрушения жилого дома в Приморье появилось в Сети. Трагедия произошла в поселке Новонежино в ночь с понедельника на вторник, 15 октября. 

В одной из квартир на четвертом этаже многоквартирного дома произошел взрыв. В результате погибла одна женщина, пострадали 17 квартир. Часть жильцов дома пришлось эвакуировать, сейчас люди забирают из квартир необходимые вещи, которые им понадобятся на первое время. 

По факту ЧП завели уголовное дело. Точную причину взрыва предстоит выяснить экспертам. По предварительным данным, в квартире, где случилось ЧП, работал неисправный обогреватель, передает РИА Новости.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #приморье #взрыв #чп

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