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9:21   15 Октября 2019
Россия

Бизнесмен Евгений Пригожин не выходил на связь, поскольку был занят личными делами

Бизнесмен Евгений Пригожин не выходил на связь, поскольку был занят личными делами

Журналисты нашли петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, который якобы находился на военно-транспортном самолете Ан-72, потерпевшем крушение в ДР Конго.

Некоторые Telegram-каналы писали, что предприниматель мог погибнуть в авиакатастрофе 11 октября. После случившегося он не выходил на связь. Однако при этом многие СМИ писали, что Пригожин никогда не пользовался транспортными самолетами, поскольку летает только на частных воздушных судах. 

Знакомый Пригожина отметил, что бизнесмен очень удивился, увидев новости о собственной гибели. Выяснилось, что Пригожин не выходил на связь, поскольку был занят личными делами.

Напомним, Евгений Пригожин недавно стал главой попечительского совета медиагруппы «Патриот». В нее вошли Федеральное агентство новостей, «Экономика Сегодня», «Народные новости» и «Политика Сегодня». 

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Автор: Виктория Разумовская
#бизнесмен #пригожин

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