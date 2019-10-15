Минобороны Турции заявило о ликвидации 595 террористов с начала операции в САР

Минобороны Турции заявило о ликвидации 595 террористов в Сирии. Как сообщает турецкое ведомство, 595 террористов убиты с момента старта антитеррористической операции «Источник мира» на севере страны.

На минувшей неделе армия Турции начала антитеррористическую операцию против радикальных курдов и террористов. На севере Сирии боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана убивали местных жителей под предлогом зачистки территории от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас армия Турции хочет также создать зону безопасности на границе с Сирией.

По мнению президента Турции Реджепа Эрдогана, после военной операции сирийские беженцы, который сейчас находятся в Турции, смогут вернуться домой, где больше не будет террористов и преступников.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел санкции против Анкары из-за антитеррористической операции в САР.