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 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

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Минобороны Турции заявило о ликвидации 595 террористов с начала операции в САР

Минобороны Турции заявило о ликвидации 595 террористов с начала операции в САР

 Террористы из YPG освободили 800 боевиков ИГ* из тюрьмы в Телль-Абъяде

Террористы из YPG освободили 800 боевиков ИГ* из тюрьмы в Телль-Абъяде
9:11   15 Октября 2019
Весь мир

Минобороны Турции заявило о ликвидации 595 террористов с начала операции в САР

Минобороны Турции заявило о ликвидации 595 террористов с начала операции в САР

Минобороны Турции заявило о ликвидации 595 террористов в Сирии. Как сообщает турецкое ведомство, 595 террористов убиты с момента старта антитеррористической операции «Источник мира» на севере страны.

На минувшей неделе армия Турции начала антитеррористическую операцию против радикальных курдов и террористов. На севере Сирии боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана убивали местных жителей под предлогом зачистки территории от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас армия Турции хочет также создать зону безопасности на границе с Сирией.

По мнению президента Турции Реджепа Эрдогана, после военной операции сирийские беженцы, который сейчас находятся в Турции, смогут вернуться домой, где больше не будет террористов и преступников. 

Ранее президент США Дональд Трамп ввел санкции против Анкары из-за антитеррористической операции в САР. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #турция #политика #весь мир

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