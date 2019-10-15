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9:25   15 Октября 2019
Весь мир

Volkswagen принял решение отложить строительство завода в Турции

Volkswagen принял решение отложить строительство завода в Турции

Автоконцерн Volkswagen решил отложить принятие решения о строительстве завода в Турции из-за антитеррористической операции в Сирии. Об этом пишет издание Handelsblatt, ссылаясь на источники.

Представители компании несколько месяцев вели переговоры о строительстве завода вблизи города Измир. После того, как Анкара объявила о начале военной операции «Источник мира», руководство концерна не спешит подписывать контракт. 

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции на севере Сирии еще на прошлой неделе. Бои ведутся против курдских радикалов, а также боевиков запрещенной группировки ИГ*. Турция собирается создать буферную зону в регионе для защиты собственных границ, а также помешать передвижениям боевиков по трассе М-4.

Курдские вооруженные формирования под предлогом «освобождения от ИГ*» договаривались с террористами, входя на занятые ими территории и уничтожая разве что самых радикальных религиозных фанатиков.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#иг #курды #volkswagen #источник мира

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