Volkswagen принял решение отложить строительство завода в Турции

Автоконцерн Volkswagen решил отложить принятие решения о строительстве завода в Турции из-за антитеррористической операции в Сирии. Об этом пишет издание Handelsblatt, ссылаясь на источники.

Представители компании несколько месяцев вели переговоры о строительстве завода вблизи города Измир. После того, как Анкара объявила о начале военной операции «Источник мира», руководство концерна не спешит подписывать контракт.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции на севере Сирии еще на прошлой неделе. Бои ведутся против курдских радикалов, а также боевиков запрещенной группировки ИГ*. Турция собирается создать буферную зону в регионе для защиты собственных границ, а также помешать передвижениям боевиков по трассе М-4.

Курдские вооруженные формирования под предлогом «освобождения от ИГ*» договаривались с террористами, входя на занятые ими территории и уничтожая разве что самых радикальных религиозных фанатиков.

*Террористическая организация, запрещена в РФ