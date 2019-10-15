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 Террористы из YPG освободили 800 боевиков ИГ* из тюрьмы в Телль-Абъяде

Террористы из YPG освободили 800 боевиков ИГ* из тюрьмы в Телль-Абъяде
8:49   15 Октября 2019
Весь мир

Террористы из YPG освободили 800 боевиков ИГ* из тюрьмы в Телль-Абъяде

Террористы из YPG освободили 800 боевиков ИГ* из тюрьмы в Телль-Абъяде

Курдские боевики из «Отрядов народной самообороны» (YPG), которых США считают союзниками в борьбе с запрещенной организацией ИГ*, освободили около 800 боевиков в поселении Эт-Телль-эль-Абьяд на севере Сирии. Об этом сообщает TRT World.

Напомним, Турция ранее начала антитеррористическую операцию в Сирии. Ее цель — уничтожить курдские вооруженные формирования, а также сторонников ИГ*. По словам турецкого лидера Тайипа Эрдогана, военным предстоит создать буферную зону в регионе для защиты собственных границ, а также помешать передвижениям боевиков по трассе М-4.

При этом курдские радикалы, прикрываясь «борьбой с ИГ*», лишь «договаривались» с террористами и заходили на захваченные ими территории. Также от сил курдских боевиков пострадало местное арабское население. Людей пытали и ограничивали в правах.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #курды #террористы #тюрьмы

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