Террористы из YPG освободили 800 боевиков ИГ* из тюрьмы в Телль-Абъяде

Курдские боевики из «Отрядов народной самообороны» (YPG), которых США считают союзниками в борьбе с запрещенной организацией ИГ*, освободили около 800 боевиков в поселении Эт-Телль-эль-Абьяд на севере Сирии. Об этом сообщает TRT World.

The YPG terror group, which the US considered an ally in its fight against Daesh, has released more than 800 Daesh prisoners in Tal Abyad pic.twitter.com/YfEyrOPuVQ — TRT World (@trtworld) October 15, 2019

Напомним, Турция ранее начала антитеррористическую операцию в Сирии. Ее цель — уничтожить курдские вооруженные формирования, а также сторонников ИГ*. По словам турецкого лидера Тайипа Эрдогана, военным предстоит создать буферную зону в регионе для защиты собственных границ, а также помешать передвижениям боевиков по трассе М-4.

При этом курдские радикалы, прикрываясь «борьбой с ИГ*», лишь «договаривались» с террористами и заходили на захваченные ими территории. Также от сил курдских боевиков пострадало местное арабское население. Людей пытали и ограничивали в правах.

*Террористическая организация, запрещена в РФ