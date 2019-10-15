Трамп подписал указ о санкциях из-за антитеррористической операции Турции в САР

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с проведением антитеррористической операции на северо-востоке Сирии. Документ предусматривает санкции в отношении лиц, «препятствующих прекращению огня в северной Сирии».

Ранее Вашингтон призвал Анакару прекратить огонь и дальнейшее наступление, пообещав в ином случае расширить санкционный список, в который уже входят Минобороны и Минэнергетики Турции.

«Этот указ дает Минфину и Госдепу полномочия рассматривать возможность введения и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции», — заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

На прошлой неделе Анкара начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Турецкие военные должны зачистить регион от террористов Рабочей партии Курдистана и запрещенной группировки ИГ*.

Также турецкая сторона планирует создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы, а также пресечь передвижения боевиков по трассе М-4. Лидер Турции Тайип Эрдоган заявил, что данная мера позволит беженцам из Сирии, находящимся в Турции, возвратиться домой.

*Террористическая организация, запрещена в РФ