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7:51   15 Октября 2019
Весь мир

США рассматривали возможность вывоза ядерного оружия с базы в Турции, сообщает NYT

США рассматривали возможность вывоза ядерного оружия с базы в Турции, сообщает NYT

Американская администрация рассматривала вывоз ядерного оружия с базы Инджирлик в Турции в связи с проведением Анкарой военной операции. Об этом сообщает New York Times.

Источники издания отмечают, что в минувшие выходные сотрудники Госдепа и министерства энергетики не афишируя рассматривали планы о вывозе почти пяти десятков единиц тактического ядерного оружия, которое давно хранилось под контролем США на базе Инджирлик.

Один из источников предположил, что переброска указанного вооружения будет означать конец союзнических отношений между Турцией и США. Вашингтон считает, что оставлять ядерное оружие на военной базе в Турции опасно.

NYT напоминает, что турецкий лидер Тайип Эрдоган почти месяц назад в своем выступлении перед сторонниками выражал недовольство в связи с отсутствием у Турции ядерного вооружения.

Антитеррористическая операция «Источник мира» проводится против боевиков Рабочей партии Курдистана и террористов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). Президент США Дональд Трамп, незадолго до начала операции, распорядился о выводе американских сил из районов, где должны были начаться военные действия.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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