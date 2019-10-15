Эрдоган отреагировал на появление армии Сирии в зоне антитеррористической операции Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал выдвижение сил сирийской армии на северо-восток Сирии.

Он заявил, что не верит, что могут возникнуть проблемы в связи выдвижением сил Сирийской арабской армии (САА) в зону, где Турция проводит операцию. Эрдоган отметил, что после освобождения города Манбидж он будет «возвращен настощяим владельцам».

Также президент Турции подчеркнул, что его переговоры по ситуации на севере Сирии с российским коллегой Владимиром Путиным были «позитивные».

Турецкая военная операция «Источник мира»» началачь на северо-востоке Сирии началась на минувшей неделе. Анкара сообщила, что ее целью является зачистка территории от курдских вооруженных формирований, в первую очередь - от преимущественно курдских «Сил демократической Сирии» (SDF), которые пользовались активной поддержкой США. Отряды курдских боевиков вошли в данный район во время войны под предлогом борьбы с ИГ и стали наводить там свои порядки в районе сирийско-турецкой границы, населенном преимущественно арабами-суннитами.