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Эрдоган отреагировал на появление армии Сирии в зоне антитеррористической операции Турции

Эрдоган отреагировал на появление армии Сирии в зоне антитеррористической операции Турции

 Вице-президент США пока не планирует обсуждать с турецкими властями ситуацию вокруг Сирии

Вице-президент США пока не планирует обсуждать с турецкими властями ситуацию вокруг Сирии
7:24   15 Октября 2019
Весь мир

Эрдоган отреагировал на появление армии Сирии в зоне антитеррористической операции Турции

Эрдоган отреагировал на появление армии Сирии в зоне антитеррористической операции Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал выдвижение сил сирийской армии на северо-восток Сирии.

Он заявил, что не верит, что могут возникнуть проблемы в связи выдвижением сил Сирийской арабской армии (САА)  в зону, где Турция проводит операцию. Эрдоган отметил, что после освобождения города Манбидж он будет «возвращен настощяим владельцам».

Также президент Турции подчеркнул, что его переговоры по ситуации на севере Сирии с российским коллегой Владимиром Путиным были «позитивные».

Турецкая военная операция «Источник мира»» началачь на северо-востоке Сирии началась на минувшей неделе. Анкара сообщила, что ее целью является зачистка территории от курдских вооруженных формирований, в первую очередь - от преимущественно курдских «Сил демократической Сирии» (SDF), которые пользовались активной поддержкой США. Отряды курдских боевиков вошли в данный район во время войны под предлогом борьбы с ИГ и стали наводить там свои порядки в районе сирийско-турецкой границы, населенном преимущественно арабами-суннитами.

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Автор: Олег Королев
#сирия #курды #эрдоган

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