Вице-президент США пока не планирует обсуждать с турецкими властями ситуацию вокруг Сирии

Американский вице-президент Майк Пенс во вторник не собирается лететь в Турцию, где он планировал обсудить ситуацию в Сирии. Об этом свидетельствует официальное расписание Белого дома.

В расписании Пенса во вторник стоят встреча с египетским премьером Мустафой Мадбули и ланч с президентом США Дональдом Трампом. Во второй половине для вице-президент вновь присоединится к Трампу, который встретиться с хоккейной командой «Сент-Луис» - обладателями хоккейного «Кубка Стэнли» за текущий год.

В понедельник Пенс заявил журналистам, что Трамп поручил ему возглавить делегацию США, которая вылетит в Анкару для переговоров с руководством Турции. При этом представитель администрации США заявлял, что делегация покинет Вашингтон «в ближайшее время».

Сообщения о поездке Пенса в Турцию появились после того, как на фоне резких разногласий США и Турции относительно антитеррористической операции против союзных американской стороне курдских боевиков. Трамп в понедельник ввел санкции против двух министерств и двух министров Турции.