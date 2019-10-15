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Эрдоган отреагировал на появление армии Сирии в зоне антитеррористической операции Турции

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 Вице-президент США пока не планирует обсуждать с турецкими властями ситуацию вокруг Сирии

Вице-президент США пока не планирует обсуждать с турецкими властями ситуацию вокруг Сирии
7:08   15 Октября 2019
Весь мир

Вице-президент США пока не планирует обсуждать с турецкими властями ситуацию вокруг Сирии

Вице-президент США пока не планирует обсуждать с турецкими властями ситуацию вокруг Сирии

Американский вице-президент Майк Пенс во вторник не собирается лететь в Турцию, где он планировал обсудить ситуацию в Сирии. Об этом свидетельствует официальное расписание Белого дома.

В расписании Пенса во вторник стоят встреча с египетским премьером Мустафой Мадбули и ланч с президентом США Дональдом Трампом. Во второй половине для вице-президент вновь  присоединится к Трампу, который встретиться с хоккейной командой «Сент-Луис» - обладателями хоккейного «Кубка Стэнли» за текущий год.

В понедельник Пенс заявил журналистам, что Трамп поручил ему возглавить делегацию США, которая вылетит в Анкару для переговоров с руководством Турции. При этом представитель администрации США заявлял, что делегация покинет Вашингтон «в ближайшее время».

Сообщения о поездке Пенса в Турцию появились после того, как на фоне резких разногласий США и Турции относительно антитеррористической операции против союзных американской стороне курдских боевиков. Трамп в понедельник ввел санкции против двух министерств и двух министров Турции.

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Автор: Олег Королев
#сирия #курды #пенс

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