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 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

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Эрдоган отреагировал на появление армии Сирии в зоне антитеррористической операции Турции

Эрдоган отреагировал на появление армии Сирии в зоне антитеррористической операции Турции

 Вице-президент США пока не планирует обсуждать с турецкими властями ситуацию вокруг Сирии

Вице-президент США пока не планирует обсуждать с турецкими властями ситуацию вокруг Сирии
6:49   15 Октября 2019
Весь мир

Конвой сирийской армии встретился с отступающими военными ВС США

Конвой сирийской армии встретился с отступающими военными ВС США

Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими американскими военными на трассе, соединяющей Манбидж и Кобани. Об этом сообщает агентство Ruptly.

На опубликованных кадрах видно, как бронированные машины с американскими флагами и пикапы с сирийскими солдатами двигаются в противоположные стороны. При этом военные никак не реагируют друг на друга.

Напомним, девятого октября Турция начала в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ. Кроме того, Анкара планирует создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы не позволить боевикам организовать «коритор» через трассу М-4.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #курды

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