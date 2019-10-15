Конвой сирийской армии встретился с отступающими военными ВС США

Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими американскими военными на трассе, соединяющей Манбидж и Кобани. Об этом сообщает агентство Ruptly.

На опубликованных кадрах видно, как бронированные машины с американскими флагами и пикапы с сирийскими солдатами двигаются в противоположные стороны. При этом военные никак не реагируют друг на друга.

Напомним, девятого октября Турция начала в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ. Кроме того, Анкара планирует создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы не позволить боевикам организовать «коритор» через трассу М-4.