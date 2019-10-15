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 Вице-президент США пока не планирует обсуждать с турецкими властями ситуацию вокруг Сирии

Вице-президент США пока не планирует обсуждать с турецкими властями ситуацию вокруг Сирии
6:15   15 Октября 2019
Весь мир

Часть боевиков ИГ* вышла на свободу в зоне операции Турции в Сирии, заявили в Белом доме

Часть боевиков ИГ* вышла на свободу в зоне операции Турции в Сирии, заявили в Белом доме

США знают, что часть боевиков «Исламского государства» вышла на свободу в зоне антитеррористической операции Турции. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

По словам чиновника, американская сторона крайне обеспокоена возможным выходом заложников на свободу за последние дни. При этом он отметил, что не может предоставить конкретные данные о возможном их числе.

Представитель администрации США сообщил, что у Вашингтона есть весоые доказательства того, что террористы смогли выйти на свободу.

Также он подчеркнул, что США продолжают работу вместе с другими странами для того, чтобы те забрали боевиков ИГ, которые находились в плену. По его словам, Вашингтон считает важность предпринимать масштабные усилия в данном направлении.

На прошлой неделе Анкара начала на северо-востоке САР антитеррористическую операцию, целью которой является очистка приграничных территорий от курдских боевиков и террористов ИГ*.

Курдские боевики заняли данные территории, населенные в основном арабами-суннитами, во время войны. Они неоднократно совершали акты насилия в отношении местного населения, а также принудительно мобилизовали мужчин в свои отряды.

*ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сша #иг #курды

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