Вопрос о выводе американского гарнизона из Эт-Танфа не обсуждается, заявили в Белом доме

США не намерены отводить войска от сирийского города Эт-Танфа, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Он сообщил, что вопрос о выводе американский гарнизона из города не обсуждается.

Ранее США заявили, что отвели свои войска с северо-востока Сирии, всего около тысячи человек. Американский президент Дональд Трамп заявил, что американская сторона намерена сохранить небольшое число военных в Эт-Танфе. Также он отмечал, что часть подразделений останется, чтобы «следить за ситуацией» и не допустить «повторения 2014 года».

Девятого октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Президент Турции Реджпе Тайип Эрдоган заявил, что целью боевых действий является зачистка буферной зоны от вооруженных формирований курдских боевиков, в первую очередь - SDF, а также ликвидация «террористических коридоров».