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 США передадут России контроль над сирийским Манбиджем, сообщают СМИ

США передадут России контроль над сирийским Манбиджем, сообщают СМИ
5:09   15 Октября 2019
Весь мир

США передадут России контроль над сирийским Манбиджем, сообщают СМИ

США передадут России контроль над сирийским Манбиджем, сообщают СМИ

США договорились с Россией о передаче контроля над сирийским городом Манбидж на севере провинции Алеппо. Об этом сообщает американский журнал Newsweek, ссылаясь на источник в Пентагоне.

Согласно его данным, США начали выводить войска из Манбиджа и планируют способствовать тому, чтобы в нем закрепились российские военные на фоне попыток Турции разгромить контролирующие город отряды боевиков «Сил демократической Сирии». Источник издания отмечает, что американские военные, которые провели в данном районе больше всего времени, помогали российским войскам пройти через ранее небезопасные зоны.

Источник считает, что по сути это - передача контроля. При этом он отметил, что речь идет о быстром выводе американских войск, который не подразумевает инструктаж. Американские войска стремятся уйти, сохранив как можно большее число инвентаря и учтожив любое важное оборудование, которое не подлежит транспортировке.

В понедельник ВС Турции начали наступление на подконтрольный курдским боевикам Манбидж. Для защиты населения в город вошли подразделения сирийской армии.

Девятого октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии антитеррористической операции «Источник мира», целью которой является создание буферной зоны и зачистка региона от курдских боевиков и террористов ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

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Автор: Олег Королев
#сирия #манбидж #курды

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