Американская Высокопоставленная делегация посетит Турцию в ближайшее время

Американская высокопоставленная делегация посетит Анкару в ближайшее время, сообщил журналистам представитель Белого дома.

Чиновник сообщил, что с учетом нынешней слабости турецкой экономики, действия Анкары в Сирии несут крайне серьезный характер.

Он отметил, что в Вашингтоне привержены разрешению ситуации через переговоры, поэтому президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы высокопоставленная делегация США отправилась в Анкару как можно скорее, чтобы оценить возможность найти договоренности.

Представитель администрации США сообщил, что Трамп привержен тому, чтобы положить конец конфликту на северо-востоке страны. Подчеркивается, что Трамп видит шанс на то, чтобы добиться режима прекращения огня на севере Сирии.

Турция на прошлой неделе начала на северо-востоке Сирии операцию «Источник мира», которая направлена на зачистку боевиков от вооруженных курдских формирований, которые ранее поддерживались Вашингтоном, а также против укрывающихся на территориях курдских боевиков террористов ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).